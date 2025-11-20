L’historien tunisien Abdeljelil Temimi a appelé à renforcer la collecte et la préservation des témoignages individuels, qu’il considère essentiels pour écrire l’histoire contemporaine du monde arabe. « Il est injuste de négliger ceux qui ont bâti cette nation et de laisser mourir leurs témoignages avec eux », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’Agence TAP.

L’entretien intervient suite à son sacre aux Emirats arabes Unis en remportant le 19e Prix Al Owais des études humanistes et prospectives, pour “Études sur l’histoire du Maghreb ottoman au XVIe siècle”, devenant ainsi le 7ème Tunisiens, dans différentes disciplines, à remporter cette prestigieuse distinction décernée par la Fondation culturelle « Al Owais ».

Fondateur dans les années 1980 de la Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information, l’historien de 87 ans indique que plusieurs témoignages inédits sont en cours d’enregistrement et seront publiés dans la série Dictionnaire de la mémoire nationale.

Temimi insiste sur l’importance de ce qu’il nomme « les archives du vécu », ces récits personnels que l’historien considère comme une source majeure, à l’image de ce qui se pratique en Europe. Il déplore la perte de nombreuses voix tunisiennes et arabes dont les récits n’ont jamais été recueillis. « Nous avons manqué une chance précieuse », affirme-t-il.

L’historien revient également sur ses travaux concernant la présence ottomane au Maghreb. Il estime que la qualification d’« occupation » longtemps utilisée par une partie des historiens arabes ne repose pas sur une analyse approfondie des documents disponibles. Il propose, à la place, le concept d’« ottomanisation des provinces maghrébines » pour décrire le système administratif en vigueur à l’époque. Il appelle les chercheurs et institutions arabes à réexaminer leurs approches.

Temimi souligne par ailleurs l’existence d’un corpus important de documents relatifs à la Libye ottomane, invitant les historiens libyens à revisiter cette période. Selon lui, l’étude du passé ottoman du Maghreb « recèle des enseignements essentiels » pour la région.

L’historien affirme avoir publié huit volumes de près de 900 pages chacun, réunissant des centaines de témoignages enregistrés au siège de sa fondation. Parmi ceux qui l’ont le plus marqué, il cite celui du fils de Salah Ben Youssef, évoquant “les injustices subies par sa famille, ainsi que des récits liés aux biens des anciens beys”.

De nouveaux témoignages, encore inédits, concernent notamment des travaux sur la musique ottomane et sur les biens habous de la Sadikia. Deux nouveaux volumes de Dictionnaire de la mémoire nationale sont prévus.

Temimi appelle toute personne disposant d’un témoignage historique à le transmettre « pour renforcer la connaissance et la recherche scientifique ».

Il cite également certains chercheurs qu’il juge capables de poursuivre la collecte documentaire engagée depuis des décennies, dont Tlili El-Ajili, auteur d’études sur les habous des Lieux saints et de la Sadikia.

Revenant sur son parcours, Temimi évoque les obstacles rencontrés au début de sa carrière, notamment les difficultés d’accès à l’université tunisienne, et affirme avoir contribué au développement de plusieurs revues scientifiques, dont la revue d’histoire Maghrebine et La revue arabe d’histoire ottomane.

Il appelle enfin la nouvelle génération à « défendre l’histoire de la Tunisie dans son cadre maghrébin » et insiste sur l’importance de maîtriser les langues étrangères, en particulier l’italien, en raison de la richesse des archives concernant le Maghreb conservées dans ce pays.

Temimi dit disposer d’une vaste bibliothèque de 21 000 ouvrages, en cours de numérisation en collaboration avec la Bibliothèque nationale et les Archives nationales de Tunisie. Il invite les jeunes chercheurs à approfondir l’exploration du passé « avec responsabilité et lucidité ».