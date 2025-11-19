La sélection tunisienne de football gagne trois places au classement FIFA du mois de novembre et rejoint la 40e position mondiale. L’instance internationale a publié son tableau actualisé mercredi soir sur son site officiel. Cette évolution intervient après une série de résultats positifs enregistrés durant la fenêtre internationale de novembre.

Le haut du tableau mondial inchangé

L’Espagne conserve la première place du classement. L’Argentine, la France et l’Angleterre suivent dans cet ordre. Le Brésil progresse de deux rangs et pointe désormais au cinquième poste. Le top 10 est complété par le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la Croatie. L’Italie, neuvième en octobre, descend à la douzième place.

Positionnement africain : la Tunisie 6e

Sur le plan continental, la Tunisie occupe le 6e rang. Le Maroc reste la meilleure équipe africaine du classement (11e, +1). Le Sénégal recule à la 19e place (-1). L’Égypte, désormais 34e, perd deux positions. L’Algérie reste stable (35e). Le Nigéria progresse de trois places pour atteindre le 38e rang.

Une série de résultats encourageants

Les joueurs de Sami Trabelsi ont aligné trois sorties en novembre. Ils ont commencé par un match nul face à la Mauritanie (1-1). Ils ont ensuite dominé la Jordanie (3-2) au stade Hammadi Agrebi de Radès. La dernière rencontre s’est conclue par un nul contre le Brésil (1-1), mardi, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Ce résultat a mis fin au rassemblement de novembre.

Un classement déterminant pour la Coupe du Monde 2026

La FIFA utilisera ce classement pour établir les chapeaux du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2026. L’opération est prévue vendredi 5 décembre à Washington. Cette donnée confère un poids particulier à la progression tunisienne.

Deux compétitions avant le Mondial

La Tunisie disputera encore deux rendez-vous majeurs avant la Coupe du Monde. La Coupe arabe aura lieu au Qatar du 1er au 18 décembre 2025. Puis les joueurs enchaîneront avec la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.