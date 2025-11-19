Le temps de mercredi sera marqué par des nuages denses et des pluies sur les régions côtières du nord. Le centre et le sud connaîtront des averses temporairement orageuses. Les précipitations pourront devenir localement intenses, avec des chutes de grêle par endroits.

Rafales dépassant 70 km/h

Un vent de secteur nord soufflera fort sur les côtes nord et dans le sud. Les rafales dépasseront temporairement 70 km/h sous orages. Des phénomènes de sable sont possibles dans plusieurs zones du sud. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

Mer très agitée au nord et à Gabès

La mer sera très agitée dans le nord et le golfe de Gabès. Elle restera agitée sur les autres côtes. Les conditions de navigation seront peu favorables tout au long de la journée.

Contraste thermique selon les régions

Les températures maximales se situeront entre 15 et 21 degrés. Les hauteurs ouest atteindront 12 degrés. L’extrême sud enregistrera une maximale de 27 degrés, illustrant un écart notable entre régions côtières, zones élevées et zones désertiques.