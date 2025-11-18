Le N.1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait mardi pour la phase finale de Coupe Davis à Bologne, à deux jours d’un quart de finale relevé pour l’Espagne contre la République tchèque.

“Je suis vraiment désolé d’annoncer que je ne pourrai pas jouer”, a écrit sur un réseau social la principale tête d’affiche du “Final 8” de la compétition, expliquant souffrir d’un “oedème (…) à la jambe droite” deux jours après la finale du Masters de Turin perdue contre son grand rival Jannik Sinner (2e), durant laquelle il avait contracté cette blessure.

Selon un communiqué de la Fédération espagnole de tennis (RFET), le N.1 mondial a rejoint lundi ses équipiers à Bologne, où il a passé des examens médicaux qui ont révélé “une surcharge musculaire importante avec un oedème marqué dans l’ischio-jambier de sa jambe droite”.

Alcaraz, dont la saison s’achève ainsi sur un bilan de huit titres dont deux Grand Chelem, “rentrera dès mardi en Espagne”, a précisé la RFET.

Son forfait est un coup dur pour les organisateurs de la Coupe Davis, déjà privés des deux meilleurs joueurs italiens (le 2e mondial Jannik Sinner et le 8e Lorenzo Musetti) pour cette première édition de la phase finale en terres italiennes, après plusieurs années où elle s’est disputée à Malaga.

En l’absence d’Alcaraz, l’équipe d’Espagne sera emmenée par Jaume Munar (36e). Le capitaine David Ferrer a également sélectionné Pablo Carreno (89e) et Pedro Martinez (95e), et le spécialiste du double Marcel Granollers.

La République tchèque comptera elle sur Jiri Lehecka (17e), Jakub Mensik (19e) ou Tomas Machac (32e) en simple.