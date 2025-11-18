Un trio arbitral français conduit par Gérôme Brisard dirigera le match amical qui opposera la sélection tunisienne de football à son homologue brésilienne, ce soir à partir de 20h30, au stade Pierre-Mauroy de Lille (nord de la France).

Brisard sera assisté d’Alexis Auger et Erwan Finjeon, tandis que Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre.

A la VAR, Alexandre Castro a été désigné arbitre principal, épaulé par Maïka Vanderstichel.

Cette rencontre marque la fin de la fenêtre internationale de novembre. Elle s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’équipe de Tunisie en vue de la Coupe arabe au Qatar (1er–18 décembre 2025) et de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (21 décembre 2025–18 janvier 2026).

Pour la sélection brésilienne, il s’agit d’un match de préparation à la Coupe du monde prévue l’été prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.