L’intervention d’Anna Chadwell, Key Account Manager chez Startup Genome, lors de la première édition du GAICA 2025, met en lumière l’évolution des écosystèmes de startups et l’impact de l’intelligence artificielle sur leur structure. Elle rappelle, dans une intervention sur ExpressFM, qu’une startup est considérée comme IA native lorsque son produit repose entièrement sur l’IA. Sans ce socle technologique, le produit n’existerait pas. Cette définition la distingue des entreprises qui intègrent l’IA comme une brique additionnelle.

Les startups IA natives développent leur modèle dès l’origine autour de l’IA, ce qui influe sur leur rythme de croissance, leurs besoins en financement et leur positionnement sur les marchés.

Une croissance nettement supérieure aux standards économiques

Les données partagées indiquent que les écosystèmes de startups IA natives progressent 20 fois plus vite que le PIB de l’Union européenne. Ce décalage témoigne d’une dynamique forte, portée par une demande rapide et l’évolution des usages liés à l’IA.

Ce rythme accéléré se retrouve aussi dans leur parcours de financement. Ces startups atteignent le seed funding en 8 à 18 mois. Les autres startups mettent entre deux et trois ans pour franchir cette étape. Cette différence reflète une traction plus rapide et un accès facilité aux premières levées de fonds.

Une concentration géographique marquée

La répartition mondiale des investissements montre une forte polarisation. La Silicon Valley et Pékin concentrent plus de 60 % des financements destinés aux startups IA natives.

Cette situation confère à ces deux pôles une avance significative dans la structuration de l’écosystème global. Anna Chadwell souligne l’objectif de Startup Genome : encourager une diversification des investissements pour limiter une concentration jugée excessive et soutenir de nouveaux territoires en développement.

Montée en puissance de la Tunisie et de l’Afrique

La Tunisie figure depuis 2022 dans le rapport mondial des écosystèmes startups établi par Startup Genome. Le pays s’inscrit dans une dynamique de développement de startups IA natives. D’autres écosystèmes africains suivent la même trajectoire.

Cette tendance traduit une volonté de renforcer la place du continent africain dans un secteur en croissance rapide. Les initiatives locales cherchent à structurer des environnements favorables à l’émergence de solutions IA natives.

Un rendez-vous annuel pour mesurer l’évolution du secteur

Startup Genome publie chaque année son rapport consacré aux écosystèmes de startups. Cette publication intervient en juin, souvent dans le cadre de grands événements technologiques comme VivaTech, à Paris.

La prochaine édition paraîtra en juin 2026. Elle proposera un focus renforcé sur l’IA et sur les transformations en cours dans les écosystèmes mondiaux.