Le FC Barcelone jouera à nouveau au Camp Nou samedi, lors de la 13ᵉ journée de Liga contre l’Athletic Bilbao. Le club a annoncé ce retour lundi sur ses réseaux sociaux, près de deux ans et demi après le début du vaste chantier de rénovation de son stade historique. La rencontre marquera la réouverture partielle de l’enceinte, dans une configuration limitée mais opérationnelle.

Un chantier encore en cours

Après plusieurs reports, le Barça revient sur sa pelouse habituelle alors que les travaux se poursuivent. Le club pourra accueillir jusqu’à 45 000 spectateurs dans une structure encore temporaire. Depuis la saison 2023-2024, Barcelone jouait ses matches à domicile au stade olympique de Montjuïc ou au stade Johan-Cruyff, conséquence de la fermeture totale du Camp Nou pour rénovation.

Dans un communiqué, le club précise avoir obtenu l’autorisation de la mairie de Barcelone pour le retour du public. Cette validation concerne les matches de Liga, mais l’UEFA n’a pas encore donné son feu vert pour les compétitions européennes.

Une homologation européenne encore incertaine

Les clubs qualifiés en coupes européennes ne peuvent pas changer de stade en cours de saison. Barcelone attend donc une décision de l’UEFA pour savoir s’il pourra disputer la Ligue des champions dans son enceinte rénovée. Le club souligne que cette autorisation reste en suspens.

Enjeu financier majeur pour le club

Le FC Barcelone, toujours fragilisé financièrement, considère ce retour comme une étape clé pour rétablir une partie de ses revenus. La billetterie du Camp Nou constitue une ressource essentielle, réduite ces dernières saisons en raison du déménagement forcé et des capacités limitées.

Le coût global du chantier est estimé à 1,5 milliard d’euros. À terme, le futur Camp Nou pourra accueillir 105 000 spectateurs, ce qui en ferait le plus grand stade d’Europe.

Un stade en mutation

Le projet de rénovation vise à moderniser entièrement l’infrastructure. Le club n’a pas précisé de nouveau calendrier précis pour la fin des travaux, mais assure que les conditions actuelles permettent le retour progressif des supporters. Cette réouverture intermédiaire doit permettre au Barça de rétablir une proximité avec son public, sans attendre la finalisation complète du chantier.