Le forum national « Tech the Justice Gap : Justice for the Economy » se tiendra le 18 novembre 2025 au Palais des Congrès de Tunis pour répondre au défi de l’insécurité juridique qui pénalise les entrepreneurs et les petites entreprises en Tunisie. Organisé par HiiL Tunisie, cet événement rassemblera décideurs publics, acteurs économiques et société civile avec un objectif commun : explorer comment une justice centrée sur les citoyens peut libérer le potentiel économique et stimuler une croissance inclusive.

Au programme, le lancement officiel de la plateforme « Monde du Travail » développée avec le Ministère des Affaires Sociales, la présentation de solutions juridiques pilotées par l’IA issues de l’initiative Hack4Justice, et la restitution des résultates de l’enquête « Justice Needs Survey » sur les besoins des micro, petites et moyennes entreprises. Une « Startup Parade » mettra également en lumière les pépites tunisiennes de la Legal Tech, telles que E Tafakna, Contractzlab, Juridoc, Idaraty et LegalD.

Selon la page Facebook HiiL Innovation Hub MENA, les discussions porteront sur la manière dont le système judiciaire peut mieux accompagner les MPME, formelles et informelles, pour garantir une croissance économique robuste. Des intervenants de haut niveau, ainsi que des représentants du Registre National des Entreprises, de CONECT Intech, de l’APII et de l’Ordre des Avocats de Tunisie, participeront aux tables rondes.

« Tech the Justice Gap » vise à favoriser les collaborations concrètes entre institutions, startups et communautés en présentant des innovations qui rendent la justice plus rapide, plus équitable et plus accessible. L’ambition est de faire de l’accès à la justice un véritable moteur de résilience économique et de prospérité partagée en Tunisie.

HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law) est une organisation internationale indépendante qui œuvre pour une justice centrée sur l’humain. HiiL Tunisia met en œuvre des programmes et des innovations pour transformer le système de justice en Tunisie, en le rendant plus accessible et plus efficace pour les citoyens et les entreprises.