La 2ème édition du Festival Les journées du théâtre national “Un Certain Regard” a démarré mardi soir à Siliana avec la pièce “La Cloche, mise en scène par Assem Beltouhami au Complexe culturel de Siliana. Ce festival, au menu de cet événement organisé par le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Siliana, se poursuit jusqu’au 13 novembre 2025 avec la les pièces «L’Anomalie» d’Aous Ibrahim et «Qort» de Mohamed Bousaïdi.

Le directeur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Siliana, Saleh Faleh, a déclaré à l’agence TAP que le festival constitue une célébration des œuvres théâtrales sélectionnées parmi de nombreuses productions en harmonie avec ses priorités et son public parmi les étudiants et les élèves.

Il a souligné que cet événement culturel invite directement et indirectement les dramaturges et les metteurs en scène à créer des œuvres pour la jeunesse, contribuant ainsi à son développement et à son éducation.