La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) annonce fièrement la réussite de sa migration vers le standard mondial SWIFT ISO 20022, marquant une avancée majeure dans la modernisation de ses plateformes d’échanges financiers et de ses infrastructures de paiement.

Ce projet stratégique, mené en étroite collaboration avec la SIBTEL et la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ainsi qu’avec l’appui de nos prestataires techniques, s’inscrit dans la volonté de la BTE d’offrir des systèmes plus performants, plus sûrs et totalement alignés avec les évolutions réglementaires internationales.

Grâce à cette transition, la BTE se positionne parmi les premières banques tunisiennes à adopter pleinement ce nouveau standard, reconnu pour sa richesse de données, la sécurité des échanges, la traçabilité accrue des transactions et la conformité renforcée aux exigences mondiales.

« La réussite de cette migration illustre notre engagement à anticiper les mutations du secteur bancaire et à offrir à nos clients et partenaires des services fluides, sécurisés et à la hauteur des standards internationaux », déclare Madame Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE.

Ce chantier d’envergure a mobilisé les équipes IT, Opérations et Conformité de la BTE durant plusieurs mois, avec une phase approfondie de préparation technique, de tests, de coordination et de certification auprès de SWIFT et de l’ensemble des parties prenantes.

« Au-delà de la technologie, ce projet est le résultat d’une rigueur collective, d’un engagement continu et d’un véritable esprit d’équipe. C’est une réussite dont nous pouvons être fiers », souligne M. Mohamed Belhassine, Chef de Projet DSI.

Entièrement pilotée en interne, cette migration confirme le savoir-faire technologique de la BTE, capable de conduire avec succès un déploiement critique sans interruption de service.

Avec cette réussite, la BTE renforce davantage sa position de banque moderne, solide et tournée vers l’avenir, déjà pionnière dans la région après son interconnexion aux plateformes PAPSS (Afrique) et BUNA (Monde arabe).

La mise en conformité au standard ISO 20022 ouvre de nouvelles perspectives d’innovation, d’intégration internationale et d’amélioration continue de l’expérience client.

