Le dimanche 30 novembre 2025, la capitale vibrera au rythme de la 38ᵉ édition du Marathon COMAR de Tunis-Carthage, un événement devenu bien plus qu’une course : une véritable célébration du sport, de la solidarité et de l’engagement environnemental.

Chaque année, des milliers de coureurs amateurs, professionnels, familles, jeunes et moins jeunes se rassemblent pour partager une expérience unique, où l’effort individuel rejoint une cause collective : Courons pour une Tunisie plus verte.

Un événement à la fois sportif et responsable

Les fonds collectés lors des quatre dernières éditions du Marathon COMAR de Tunis-Carthage ont été investis dans des actions de reboisement à travers tout le pays. Grâce à cet engagement, 154 652 arbres ont été plantés à ce jour : 20 600 en 2021, 33 800 en 2022, 39 000 en 2023 et 61 252 en 2024.

Une initiative durable que COMAR Assurances entend poursuivre pour atteindre, à moyen terme, un Marathon à zéro empreinte carbone.

Cette initiative illustre pleinement l’esprit du Marathon COMAR : chaque pas compte, chaque geste a un impact. En courant, les participants s’engagent pour une Tunisie plus verte et plus durable, où le sport devient un véritable moteur de changement positif.

Un marathon d’envergure internationale

Labelisé par la Fédération Internationale d’Athlétisme (World Athletics) et inscrit au calendrier international (AIMS), le Marathon COMAR de Tunis-Carthage est le seul marathon tunisien reconnu à l’échelle mondiale.

Véritable rendez-vous sportif et humain, il attire chaque année des coureurs venus des quatre coins du monde, conquis par l’excellence de son organisation, la richesse de son parcours historique et l’engagement profond de COMAR pour une cause qui unit. Un rendez-vous à ne pas manquer

Cette 38ᵉ édition promet d’être encore plus inspirante et mobilisatrice, alliant performance, solidarité et conscience écologique.

Venez vivre une aventure humaine hors du commun, où chaque foulée devient un acte pour la planète.

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel : www.marathon.comar.tn

En ligne jusqu’au 28 novembre à midi

Dans les bureaux d’inscription, du 17 au 28 novembre à midi

Le Marathon COMAR de Tunis-Carthage 2025 : courez, partagez, plantez.

Ensemble, faisons de chaque kilomètre un pas vers un avenir durable !