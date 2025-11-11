Le Comité Local d’Organisation (CLO) de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 a annoncé que les visas électroniques délivrés via l’application Yalla sont désormais gratuits. Cette mesure, mise en place en coordination avec les autorités marocaines et la Confédération Africaine de Football (CAF), vise à faciliter la venue des supporters sur le territoire marocain.

Des visas et FAN ID traités simultanément

Dans un communiqué publié mardi, le CLO a rappelé que le FAN ID reste obligatoire pour accéder aux stades de la compétition. Le traitement des demandes de visas électroniques et de FAN ID se fait simultanément sur la même plateforme, accessible via l’application Yalla ou le site officiel https://www.yallamorocco.ma