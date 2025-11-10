Quarante-deux textes poétiques venus de Tunisie, de Palestine, du Yémen et de Syrie ont été sélectionnés pour le premier tour du concours international de poésie arabe « Fares Al-Kalima » (Le Chevalier du Verbe), organisé par Radio Monastir, ont annoncé lundi les organisateurs.

La compétition, prévue entre l’automne 2025 et l’hiver 2026, a reçu 135 textes au total, dont sept ont été écartés pour non-respect du règlement. Parmi les 128 œuvres examinées, 66 répondaient aux critères poétiques exigés : 38 poèmes classiques, 15 en vers libres et 13 en prose poétique.

Le jury, composé du critique Khmaies Wertani, du poète Ahmed Chaker Ben Dhia et de la poétesse Salwa Rabhi, a retenu les 42 textes finalistes. Ils sont diffusés chaque mardi à 20h dans une émission spéciale animée par Lassaad Ayari.

Le premier tour s’achèvera le 10 février 2026, avant un deuxième tour au printemps et une finale en juin 2026.

Les trois lauréats seront proclamés le 3 août 2026, lors du 49ᵉ anniversaire de Radio Monastir, avec à la clé des prix allant jusqu’à 2 000 dinars tunisiens et la publication d’un recueil poétique.