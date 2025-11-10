La Confédération africaine de football (CAF) a présenté, lundi, en partenariat avec la marque allemande PUMA, le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025, prévue au Maroc. Baptisé ITRI, ce ballon s’inspire directement de l’art ancestral du zellige marocain, reconnu pour ses mosaïques géométriques complexes et colorées.

Selon la CAF, ITRI, qui signifie « étoile » en amazigh, évoque à la fois l’étoile du drapeau marocain et les motifs stellaires caractéristiques de cet art décoratif. Il symbolise « l’unité et la passion du football africain », précise l’organisation. Le ballon fera sa première apparition lors du match d’ouverture, le 21 décembre 2025.

Un design porteur de sens culturel

Le design du ballon met en avant une étoile centrale, des formes florales et une symétrie circulaire typiques du zellige. Ces éléments incarnent plusieurs valeurs :

l’ambition et la lumière, à travers l’étoile ;

la célébration et la croissance, par les pétales ;

l’unité des 24 nations participantes, représentée par la symétrie du motif.

La CAF explique que le motif baptisé “Flow of Movement” traduit « le rythme et la fluidité du jeu africain ». La palette rouge et verte du ballon, quant à elle, exprime la passion, l’espoir et la fierté, tout en rendant hommage à l’identité nationale du Maroc.

Une collaboration entre art et technologie

« Conçu pour le rythme du football africain, le ballon de la CAN 2025 associe l’art, le mouvement et la créativité inspirée par l’esprit africain et le savoir-faire marocain », a déclaré Mohamed Ghonemi, responsable du développement créatif à la CAF. Il a salué la collaboration avec PUMA comme « un véritable privilège ».

Le processus de création a démarré dès la désignation du Maroc comme pays hôte. Il a intégré des recherches culturelles, une exploration artistique, ainsi que des tests de performance et ajustements techniques. Cette collaboration entre la CAF et les designers mondiaux de PUMA a permis de concevoir un ballon alliant authenticité culturelle et innovation technologique.