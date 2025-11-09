L’Atlético Madrid a signé une victoire importante (3-1) samedi soir au stade Metropolitano face au promu Levante, lors de la 12ᵉ journée du championnat d’Espagne. Entré en seconde période, Antoine Griezmann a renversé la rencontre en inscrivant un doublé, confirmant une fois de plus son rôle central dans l’effectif de Diego Simeone.

Trouvé dans la surface par Marcos Llorente (61e, 2-1), puis opportuniste après une frappe repoussée de Julian Alvarez (81e, 3-1), le capitaine de l’équipe de France a scellé le succès des siens.

Une première période équilibrée

L’Atlético avait pourtant ouvert le score dès la 12e minute sur un centre de Pablo Barrios, détourné contre son camp par le défenseur Adrian De la Fuente (1-0). Levante a rapidement réagi grâce à une tête de Manuel Sanchez (21e, 1-1), profitant d’un moment de flottement dans la défense madrilène.

Les hommes de Diego Simeone ont ensuite multiplié les occasions, mais ont buté sur une défense bien organisée jusqu’à l’entrée de Griezmann à la pause, qui a immédiatement redynamisé le jeu offensif.

L’Atlético dans le trio de tête

Avec ce succès, les Colchoneros totalisent désormais 25 points et reviennent provisoirement à hauteur du FC Barcelone (2e), avant le déplacement des Catalans à Vigo. L’Atlético reste à cinq longueurs du Real Madrid, leader avec 30 points.

De son côté, Levante, 17e avec 9 points, reste englué dans la zone rouge. Le promu a cru réduire l’écart en toute fin de rencontre sur un coup franc de Carlos Alvarez (90e), finalement annulé pour une position de hors-jeu.