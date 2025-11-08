La 8ᵉ journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel a livré samedi une série de résultats contrastés, marquée par la large victoire du CS Hammam-Lif et la bonne opération de Kalaa Sport dans la Poule B.

Poule A : Hammam-Lif intouchable, Tataouine solide dauphin

Le CS Hammam-Lif a signé la performance du week-end en écrasant le CS Chebba (7-0) à domicile. Grâce à ce large succès, le club banlieusard consolide sa première place avec 19 points.

Derrière, l’US Tataouine s’est imposée à Menzel Bourguiba face au SAMB (2-0) et reste en embuscade avec 17 points. L’ES Hammam-Sousse a, de son côté, disposé de l’US Boussalem (1-0), tandis que l’EM Mahdia a battu l’AS Agareb sur le même score.

Le BS Bouhajla et le CS Msaken se sont neutralisés (1-1), tout comme l’OC Kerkennah, battu à domicile par l’Olympique Mégrine (2-3). La journée se conclura lundi 10 novembre avec le match entre le CS Ben Arous et Sfax RS au stade Hédi Ben Romdhane de Radès.

Classement Poule A (provisoire) :

CS Hammam-Lif (19 pts) – 2. US Tataouine (17 pts) – 3. BS Bouhajla et ES Hammam-Sousse (14 pts) – 5. CS Msaken (13 pts).

Poule B : Sakiet Edaier tenu en échec, Kalaa Sport revient

Dans la Poule B, l’AS Sakiet Edaier, leader, s’est inclinée à Kalaa Sport (2-1), permettant à son adversaire de revenir à un point au classement. L’AS Kasserine a concédé le nul (0-0) à Korba, tandis que Jendouba Sport a ramené un précieux point de l’Ariana (1-1).

L’EGS Gafsa s’est imposée face au Stade Gabésien (1-0), alors que l’Olympique Sidi Bouzid et l’US Ksour Essef n’ont pu se départager (0-0).

Déjà vendredi, le SC Moknine s’était illustré en dominant l’AS Jelma (3-0), tandis que l’ES Bouchemma et le CS Redeyef s’étaient neutralisés (2-2).

Classement Poule B (provisoire) :

AS Sakiet Edaier (15 pts) – 2. AS Kasserine (14 pts) – 3. Kalaa Sport (14 pts) – 4. Stade Gabésien, US Ksour Essef, EGS Gafsa et Jendouba Sport (12 pts).