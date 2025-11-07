Le match opposant le SC Ben Arous au Sfax RS, comptant pour la 8ᵉ journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, n’aura pas lieu ce samedi comme prévu initialement. La Ligue nationale de football professionnel a annoncé son report à **lundi 10 novembre**, sur le terrain du stade Hédi Ben Romdhane à Radès.

Un calendrier réaménagé pour la 8ᵉ journée

Les autres rencontres de cette journée se dérouleront vendredi, samedi et lundi, toutes à partir de 14h30.

Dans la **poule A**, plusieurs affiches sont programmées vendredi :

* **CS Hammam-Lif – CS Chebba** à Hammam-Lif (arbitre : Fadi Boukhris)

* **SA Menzel Bourguiba – US Tataouine** à Menzel Bourguiba (Walid Hedhli)

* **ES Hammam-Sousse – US Boussalem** à Hammam-Sousse (Iheb Ben Kilani)

* **EM Mahdia – AS Agareb** à Mahdia (Akrem Naïli)

* **BS Bouhajla – CS Msaken** à Chebika (Wael Ajengui)

* **OC Kerkennah – O. Mégrine** à Sfax (Sofiene Jebara)

Le match **CS Ben Arous – Sfax RS**, initialement prévu samedi, sera donc disputé lundi 10 novembre à Radès (arbitre : Jasser Guirat).

**Des duels équilibrés dans la poule B**

Dans la **poule B**, deux rencontres sont prévues vendredi :

* **SC Moknine – AS Jelma** à Moknine (Nizar Riahi)

* **ES Bouchemma – CS Redeyef** à Bouchemma (Anouer Akrouti)

Samedi, la compétition se poursuivra avec plusieurs matchs :

* **AS Ariana – Jendouba Sport** à l’Ariana (Abdessalem Mani)

* **CS Korba – AS Kasserine** à Korba (Houcème Boularès)

* **Kalaa Sport – AS Sakiet Edaier** à Kalaa (Seif Ouertani)

* **O. Sidi Bouzid – US Ksour Essef** à Sidi Bouzid (Hassène Selmi)

* **EGS Gafsa – Stade Gabésien** à Gafsa (Mahmoud Ksia).