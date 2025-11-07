Le match opposant le SC Ben Arous au Sfax RS, comptant pour la 8ᵉ journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, n’aura pas lieu ce samedi comme prévu initialement. La Ligue nationale de football professionnel a annoncé son report à **lundi 10 novembre**, sur le terrain du stade Hédi Ben Romdhane à Radès.
Un calendrier réaménagé pour la 8ᵉ journée
Les autres rencontres de cette journée se dérouleront vendredi, samedi et lundi, toutes à partir de 14h30.
Dans la **poule A**, plusieurs affiches sont programmées vendredi :
* **CS Hammam-Lif – CS Chebba** à Hammam-Lif (arbitre : Fadi Boukhris)
* **SA Menzel Bourguiba – US Tataouine** à Menzel Bourguiba (Walid Hedhli)
* **ES Hammam-Sousse – US Boussalem** à Hammam-Sousse (Iheb Ben Kilani)
* **EM Mahdia – AS Agareb** à Mahdia (Akrem Naïli)
* **BS Bouhajla – CS Msaken** à Chebika (Wael Ajengui)
* **OC Kerkennah – O. Mégrine** à Sfax (Sofiene Jebara)
Le match **CS Ben Arous – Sfax RS**, initialement prévu samedi, sera donc disputé lundi 10 novembre à Radès (arbitre : Jasser Guirat).
**Des duels équilibrés dans la poule B**
Dans la **poule B**, deux rencontres sont prévues vendredi :
* **SC Moknine – AS Jelma** à Moknine (Nizar Riahi)
* **ES Bouchemma – CS Redeyef** à Bouchemma (Anouer Akrouti)
Samedi, la compétition se poursuivra avec plusieurs matchs :
* **AS Ariana – Jendouba Sport** à l’Ariana (Abdessalem Mani)
* **CS Korba – AS Kasserine** à Korba (Houcème Boularès)
* **Kalaa Sport – AS Sakiet Edaier** à Kalaa (Seif Ouertani)
* **O. Sidi Bouzid – US Ksour Essef** à Sidi Bouzid (Hassène Selmi)
* **EGS Gafsa – Stade Gabésien** à Gafsa (Mahmoud Ksia).