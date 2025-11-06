Le Wydad Athletic Club se déplace à Safi dimanche 9 novembre 2025 à 16h00 pour affronter l’OC Safi lors de la 8ᵉ journée de Botola Pro. Le duel oppose deux formations à trajectoires opposées : le WAC, solide leader, et l’OCS, en difficulté dans le bas du classement. Les deux équipes visent un résultat important pour leurs dynamiques respectives.

Forme & dynamique

Le Wydad reste sur une série convaincante avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs, un nul et une seule défaite. L’équipe affiche une régularité qui lui permet d’occuper la première place.

À l’inverse, Safi traverse une période compliquée : une seule victoire sur les cinq dernières rencontres, pour deux nuls et deux défaites. L’efficacité offensive reste limitée, un point à corriger face à un adversaire mieux rodé.

Classement & pression

Avant cette 8ᵉ journée, le WAC domine la Botola avec 17 points, devant le MAS (15 pts) et le RCA (15 pts). L’équipe de Casablanca veut conforter sa première place avant une série de matchs plus relevés.

L’OC Safi occupe la 13ᵉ position avec 5 points seulement. Une victoire à domicile serait précieuse pour sortir de la zone dangereuse et regagner en confiance.

Face-à-face

Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, le bilan est équilibré : deux victoires chacun et un nul. Le Wydad a souvent eu le dessus à domicile, mais Safi s’est montré solide sur son terrain. Le match s’annonce serré, chaque équipe connaissant bien les points forts de l’autre.

Joueurs à suivre

Côté Wydad, [à vérifier] le capitaine et buteur de référence demeure une arme offensive clé. Du côté de l’OCS, [à vérifier] le gardien et le milieu récupérateur seront essentiels pour contenir la pression adverse.

Ce qu’on attend du match

Le WAC cherchera à imposer son rythme et à contrôler la possession, tandis que l’OC Safi devra miser sur l’engagement et la transition rapide pour surprendre. L’enjeu est double : la confirmation pour le leader, la réaction pour Safi.