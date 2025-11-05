Le Conseil constitutionnel a confirmé, le 27 octobre, la réélection de Paul Biya à l’issue du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Des manifestations et heurts ont suivi l’annonce des résultats, avec un lourd bilan rapporté par des sources onusiennes. Point factuel sur les faits marquants du dernier mois.

Résultats officiels

Le 27 octobre, le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya vainqueur avec 53,66 % des voix, devant Issa Tchiroma Bakary (35,19 %). Taux de participation communiqué autour de 57,7 %. Ces chiffres ont été relayés par plusieurs médias internationaux.

Contestation et incidents

Dès le 14 octobre, Issa Tchiroma Bakary s’était déclaré vainqueur et a rejeté les résultats officiels une fois publiés. Des rassemblements ont été signalés à Douala, Garoua et d’autres villes.

Bilan humain rapporté

Au 4 novembre, Reuters, citant deux sources onusiennes, fait état de 48 civils tués lors de la répression des protestations post-électorales. D’autres bilans partiels, plus bas, avaient circulé les jours précédents.

Prochaines étapes institutionnelles

Selon Reuters (4 nov.), la prestation de serment est annoncée pour jeudi 6 novembre 2025. Des appels à « villes mortes » et à des actions de protestation ont été relayés en début de semaine.