La 7e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel a confirmé la domination du CS Hammam-Lif et de l’AS Sakiet Eddaier, leaders respectifs des groupes A et B.

Poule A : Hammam-Lif solide, Tataouine et Bouhajla suivent

Le CS Hammam-Lif a consolidé sa première place grâce à sa victoire à l’extérieur contre KS Agareb (2-1). Derrière, l’US Tataouine reste au contact malgré sa défaite à domicile face à l’ES Hammam-Sousse (1-2), tandis que BS Bouhajla a signé un succès précieux sur le terrain de l’US Boussalem (2-1).

Les rencontres de dimanche se sont soldées par deux matchs nuls : AS Mégrine – SA Menzel Bourguiba (0-0) et CS Msaken – SC Ben Arous (1-1).

La journée se conclura lundi avec le duel entre Sfax RS et EM Mahdia.

Au classement, Hammam-Lif conserve la tête (16 pts), devant Tataouine (14 pts) et Bouhajla (13 pts).

Poule B : Sakiet Eddaier s’impose, Kasserine et Gabès en embuscade

Dans la Poule B, AS Sakiet Eddaier poursuit sa série positive après sa victoire nette face au SC Moknine (3-0). AS Kasserine, solide à domicile, s’est imposée contre Kalaa Sport (3-1) et revient à deux longueurs du leader.

S. Gabésien, victorieux d’ES Bouchemma (2-1), se hisse à la troisième place avec un match en moins.

US Ksour Essef a pris le meilleur sur AS Ariana (2-0), tandis que CS Redeyef a remporté une courte victoire contre O. Sidi Bouzid (1-0).

Au classement, Sakiet Eddaier domine (15 pts), suivie de Kasserine (13 pts) et du S. Gabésien (12 pts).