La Bourse de Tunis a terminé la semaine du 27 au 31 octobre 2025 sur une hausse de 1 %, portant l’indice TUNINDEX à 12 604 points. Depuis le début de l’année, la place financière tunisienne affiche une progression cumulée de 27,4 %, selon les données de Tunisie Valeurs.

Des échanges soutenus et des transactions majeures

Le marché a enregistré une activité dynamique avec un volume global de 56,7 millions de dinars (MD). Deux transactions de bloc ont marqué la semaine : 3,6 MD sur le titre Poulina Group Holding et 24,4 MD sur Best Lease. Ces opérations ont contribué à maintenir un bon rythme d’échanges sur l’ensemble du marché.

Tuninvest et UBCI en tête des hausses

Le titre Tuninvest a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, avec une progression de 24,4 % à 20,370 D, pour un flux de 156 mille dinars. De son côté, UBCI, filiale du groupe CARTE, a rebondi de 23,4 % à 28,510 D. Le titre a toutefois évolué dans des volumes modestes, totalisant 147 mille dinars.

Best Lease anime le marché

L’action Best Lease, seul leaseur islamique du pays, a été la plus échangée de la semaine. Elle a totalisé 24,4 MD de volume et gagné 8,1 %, clôturant à 2,270 D. Cette performance illustre l’intérêt des investisseurs pour la valeur, régulièrement citée parmi les plus actives.

STIP et Magasin Général en repli

En revanche, le titre STIP a terminé la semaine en baisse de 16,1 % à 2,140 D, sans faire l’objet de transactions. Le Magasin Général a également subi une correction, reculant de 12,4 % à 8,300 D dans des échanges limités à 40 mille dinars.