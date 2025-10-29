Le Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium accueille, le jeudi 30 octobre 2025 Ã 18h30, le duel entre Al Ahli et Al Riyadh pour le compte de la 7e journÃ©e de Saudi Pro League.

Les deux Ã©quipes vivent des dynamiques opposÃ©es. Al Ahli, solide Ã domicile, vise le haut du tableau, tandis quâ€™Al Riyadh lutte pour sâ€™Ã©loigner de la zone rouge.

Forme & dynamique

Sur ses cinq derniers matchs, Al Ahli reste performant avec trois victoires, un nul et une dÃ©faite. La formation verte sâ€™appuie sur une attaque efficace et un collectif bien rodÃ©.

En face, Al Riyadh traverse une pÃ©riode difficile : trois dÃ©faites sur les cinq derniers matchs, pour seulement deux succÃ¨s. La dÃ©fense reste fragile, et lâ€™Ã©quipe peine Ã enchaÃ®ner les bons rÃ©sultats.

Classement & pression

Avant cette 7e journÃ©e, Al Ahli pointe Ã la 5e place avec 12 points, soit Ã seulement deux longueurs du podium occupÃ© par Al Hilal et Al Qadisiya (14 pts).

Al Riyadh, 13e avec 6 points, doit absolument rÃ©agir pour Ã©viter de sâ€™enfoncer dans la lutte pour le maintien. Un rÃ©sultat positif Ã Djeddah serait un signal fort.

Face-Ã -face

Les confrontations rÃ©centes penchent lÃ©gÃ¨rement en faveur dâ€™Al Ahli, qui compte 3 victoires contre 2 pour Al Riyadh lors des 5 derniers duels. Les matchs entre les deux clubs ont souvent Ã©tÃ© disputÃ©s, avec un lÃ©ger avantage offensif pour les Verts.

Joueurs Ã suivre

CÃ´tÃ© Al Ahli, le public attend une nouvelle prestation solide de son trio offensif [Ã vÃ©rifier], capable de faire la diffÃ©rence Ã tout moment.

Pour Al Riyadh, le gardien et la charniÃ¨re dÃ©fensive auront un rÃ´le clÃ© pour contenir la pression adverse et prÃ©server un rÃ©sultat.

Ce quâ€™on attend du match

Al Ahli voudra imposer son rythme dâ€™entrÃ©e, sâ€™appuyant sur sa possession et la qualitÃ© de ses couloirs. Al Riyadh cherchera Ã exploiter les contres rapides et les erreurs de relance.

Un duel entre ambition europÃ©enne et instinct de survie, Ã suivre de prÃ¨s.