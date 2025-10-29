L’Institut français de Tunisie (IFT) lance l’Arab-African Series Lab by Nouvelles Écritures, une résidence de formation à l’écriture de séries pour les scénaristes émergents arabes et africains.

Cette résidence se tiendra à Tunis du 7 au 13 décembre 2025, en amont des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) prévues dans leur 36e édition, du 13 au 20 décembre.

Neuf scénaristes émergents d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne seront sélectionnés.

L’objectif est de renforcer leurs compétences, de développer leurs projets de séries et de leur donner les clés pour compréhension les réalités de production et de diffusion sur le continent africain.

Les candidatures ouvertes du le 27 octobre au 21 novembre 2025, sont organisées en partenariat avec les Instituts français d’Algérie, de Côte d’Ivoire, d’Égypte, du Liban, de la République démocratique du Congo et du Sénégal.

La formation comprendra un rappel des fondamentaux de la dramaturgie, des ateliers d’écriture en room en binôme, un travail pratique ainsi que des réécritures des concepts de séries des auteurs lauréats.

Cette résidence constitue la première phase d’accompagnement des auteurs lauréats. En 2026, la formation continuera sur plusieurs phases, en présentiel et à distance, afin d’aboutir à une séquence de pitchs devant des professionnels à l’automne 2026.

Plus d’informations sur le site de l’IFT.