La troisième journée de la Ligue des champions a offert une soirée contrastée pour les clubs européens. L’Olympique de Marseille, réduit à dix, a concédé une défaite frustrante face au Sporting Portugal. Monaco n’a pas su faire la différence contre Tottenham, tandis que Liverpool s’est largement imposé à Francfort, mettant fin à une série noire.

Marseille craque à Lisbonne

L’OM pensait avoir fait le plus dur après l’ouverture du score signée Paixao (1-0). Mais la rencontre a basculé peu avant la pause. L’exclusion d’Emerson, pour simulation, a laissé les Marseillais à dix, contraints de subir la pression lisboète. Les hommes de Roberto De Zerbi ont plié face aux assauts du Sporting Portugal, qui a renversé le match dans le dernier quart d’heure.

Une issue cruelle pour un OM combatif mais trop vite réduit, qui voit sa marge se réduire dans un groupe très disputé.

Monaco sans efficacité à domicile

De son côté, l’AS Monaco a concédé un nul vierge face à Tottenham (0-0). Malgré une bonne maîtrise technique, les Monégasques n’ont pas trouvé la faille face à une défense londonienne solide.

Le club princier reste dans le dur : après une lourde défaite à Bruges (4-1) et un nul miraculeux contre Manchester City (2-2), il enchaîne un cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues (Angers, Nice, City, Tottenham, Lorient). Monaco ne totalise que deux points en Ligue des champions, un bilan inquiétant avant la suite du parcours.

Liverpool se relance, le Bayern continue sa marche

En Allemagne, Liverpool a retrouvé le sourire après quatre défaites de rang. Les Reds ont dominé l’Eintracht Francfort (5-1), signant un succès éclatant qui relance leur dynamique européenne.

Le Bayern Munich, de son côté, poursuit son parcours parfait en s’imposant sans trembler face à Bruges (4-0), confirmant sa solidité et son statut de favori du groupe.

L’Ajax s’enfonce, Qarabag freiné à Bilbao

Rien ne va plus pour l’Ajax Amsterdam, balayé par Chelsea (5-1). Réduits à dix dès la 17e minute après le rouge de Taylor, les Néerlandais subissent leur troisième défaite consécutive en phase de groupes.

Autre surprise de la soirée : Qarabag, surprenant vainqueur du Benfica et de Copenhague, a chuté à Bilbao (3-1). Le club basque a pu compter sur un doublé de Gorka Guruzeta, homme du match.