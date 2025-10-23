Deux élèves tunisiennes, les jumelles Bissane et Bilsane Kouka, représentent la Tunisie à la 9e édition du concours de lecture arabe “Arab Reading Challenge” (ARC), organisé par les Emirats arabes Unis.

Bissane et Bilsane Kouka sont en 6ème année de l’enseignement de base et poursuivent leurs études à l’école 8 février 1958 à Sakiet Sidi Youssef, au gouvernorat du Kef.

L’édition 2025 de l’Arab Reading Challenge a enregistré une participation record : 32, 231 mille élèves issus de 132 112 écoles dans 50 pays, ont indiqué les organisateurs.

Le palmarès sera dévoilé le jeudi 23 octobre 2025 à Dubaï.

Le concours comporte quatre prix : le prix de l’excellente école, le prix des champions, le prix du superviseur distingué et le prix des champions communautaires.

Initié en 2015, ce concours annuel est organisé par Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives” portant le nom du vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

L’ARC met les élèves au défi de lire autant de livres que possible (plus de 50) au cours d’une année scolaire. Les élèves s’inscrivent au Défi de lecture arabe via leurs écoles et leurs superviseurs.