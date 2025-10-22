Le Real Madrid reçoit la Juventus Turin ce mercredi 22 octobre pour la 3ᵉ journée de l’UEFA Champions League. Le coup d’envoi est prévu à 21h (heure française) au stade Santiago Bernabeu. La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur CANAL+ Sport.

Cette affiche oppose deux monuments du football européen. Le Real Madrid, quinze fois vainqueur de la C1, entend poursuivre son sans-faute dans la compétition. Le club espagnol a déjà remporté ses deux premiers matchs : 2-1 face à l’Olympique de Marseille et 5-0 contre Kairat.

Mbappé, arme offensive numéro un du Real

L’international français Kylian Mbappé brille en ce début de saison. Auteur de 5 buts en 2 matchs de Ligue des Champions, il est actuellement meilleur buteur de la compétition. En championnat, il a également inscrit 10 réalisations en 8 rencontres de Liga, contribuant à maintenir les Merengue en tête du classement.

Les Madrilènes abordent donc ce choc en pleine confiance, forts d’un collectif rodé et d’une attaque redoutable.

La Juventus en quête de rebond européen

En face, la Juventus Turin, double championne d’Europe, connaît un parcours plus hésitant. Les Italiens n’ont pas encore remporté le moindre match dans cette édition. Après deux matchs nuls spectaculaires face à Borussia Dortmund (4-4) et Villarreal (2-2), ils comptent 2 points et occupent la 23ᵉ place du classement général provisoire.

Les Turinois, récents battus en Serie A, espèrent décrocher leur première victoire européenne pour relancer leur dynamique.

Un rendez-vous attendu

Ce Real Madrid – Juventus Turin promet un duel tactique intense entre deux équipes historiques. Les Madrilènes visent la passe de trois, tandis que la Juve joue déjà une partie de son avenir européen.

📺 Chaîne : CANAL+ Sport

🕘 Heure : Mercredi 22 octobre, 21h