Le Paris Saint-Germain se déplace, ce mardi 21 octobre, sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour le compte de la 3ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le coup d’envoi est prévu à 21h00. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ Foot.

Toujours invaincu en Ligue des Champions, le PSG a bien lancé sa campagne européenne avec deux victoires consécutives face à l’Atalanta et au FC Barcelone. Les hommes de Luis Enrique visent une troisième victoire de rang pour conforter leur première place du groupe, malgré un léger ralentissement en championnat (deux nuls face à Lille et Strasbourg).

En face, le Bayer Leverkusen n’a pas encore décroché de succès dans la compétition, avec deux matchs nuls contre Copenhague et le PSV Eindhoven. Le club allemand, solide en Bundesliga, espère créer la surprise à domicile.

La dernière confrontation entre les deux équipes à la BayArena remonte à 2014, avec un large succès parisien (0-4).

📺 Diffusion : CANAL+ Foot

🕘 Heure du match : mardi 21 octobre à 21h00