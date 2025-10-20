La 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA se jouera mardi 21 et mercredi 22 octobre 2025, avec plusieurs affiches de prestige.

Parmi elles, Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain, Villarreal – Manchester City et Arsenal – Atlético Madrid marqueront la soirée de mardi.

Le FC Barcelone, en quête de rachat après un début timide, recevra l’Olympiakos, tandis que le PSV Eindhoven affrontera Naples. À la même heure, l’Union Saint-Gilloise croisera l’Inter Milan, et Newcastle accueillera Benfica.

Le Real Madrid et le Bayern en leaders

Mercredi, la confrontation entre le Real Madrid et la Juventus Turin s’annonce comme le sommet de la journée. Dans le même temps, Monaco recevra Tottenham, Bayern Munich sera opposé au Club Bruges, et Liverpool ira défier l’Eintracht Francfort.

Autres affiches attendues : Sporting Portugal – Marseille, Chelsea – Ajax Amsterdam, et Atalanta Bergame – Slavia Prague.

Une hiérarchie déjà bien dessinée

Au classement provisoire, Bayern Munich, Real Madrid, Paris SG, Inter Milan et Arsenal dominent la compétition avec deux victoires en autant de matches (6 points chacun).

Derrière eux, Dortmund et Manchester City suivent avec 4 points, tandis que Juventus Turin, Bayer Leverkusen et Bodo/Glimt restent à la recherche d’un premier succès.

En bas de tableau, Ajax Amsterdam et Kairat Almaty ferment la marche, toujours sans point.

Le système de qualification

Selon le règlement, les huit premiers du classement général accéderont directement aux huitièmes de finale, tandis que les clubs classés de la 9e à la 24e place devront passer par les barrages.

Les formations situées entre la 25e et la 36e place verront leur parcours européen s’arrêter dès cette phase.