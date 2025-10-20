La sélection marocaine des moins de 20 ans a remporté, tôt ce lundi 20 octobre 2025, la Coupe du monde U20 en s’imposant 2-0 face à l’Argentine, au Stade national Julio Martinez Pradanos à Santiago du Chili. Ce succès consacre une génération dorée et inscrit le Maroc dans l’histoire du football mondial.

Premier titre mondial pour un pays arabe

Avec ce triomphe, le Maroc devient le premier pays arabe et le deuxième pays africain, après le Ghana en 2009, à soulever le trophée mondial des U20.

Cette victoire fait également du Maroc le neuvième pays différent à remporter la Coupe du monde U20 lors des neuf dernières éditions, un signe de la diversité croissante du football mondial à ce niveau.

Zabiri, le héros d’une finale maîtrisée

Le match a rapidement tourné à l’avantage des jeunes Lions de l’Atlas.

Dès la 12e minute, Yasser Zabiri a ouvert le score sur un coup franc direct d’une précision remarquable.

Le même joueur a doublé la mise à la 29e minute, à la conclusion d’une contre-attaque fulgurante initiée par Othmane Maâma sur le flanc droit. Ce dernier a centré parfaitement pour Zabiri, qui a repris de volée du pied gauche pour sceller le sort de la rencontre.

Une défense marocaine intraitable

Malgré sa réputation offensive, l’Argentine, détentrice du record de six titres mondiaux, n’a jamais trouvé la faille.

Sa seule occasion franche est survenue en fin de première période, avec une frappe du remplaçant Mateo Silvetti, passée de peu à côté.

En seconde mi-temps, la défense marocaine a contenu sans difficulté les offensives adverses.

Le gardien Ibrahim Gomez s’est illustré dans le temps additionnel en réalisant un arrêt décisif sur une tête d’Ian Subiabre.

L’Argentine battue pour la deuxième fois en finale

Cette défaite marque la deuxième désillusion de l’Argentine en finale du Mondial U20, après celle subie contre le Brésil (1-0) en 1983.

Le Maroc, lui, signe un exploit majeur et offre à tout le continent africain une nouvelle page de gloire dans l’histoire du football mondial.