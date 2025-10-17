La Banque Centrale de Tunisie (BCT), met en circulation, à compter d’aujourd’hui 17 octobre 2025, un nouveau billet de banque de dix dinars (type 2020) ayant cours légal et pouvoir libératoire, portant les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que ceux du billet de dix dinars de même type actuellement en circulation, à l’exception :

– De la date d’émission : remplacée par « 25-07-2025 » au lieu de « 20-3-2020 » et imprimée en caractères de taille supérieure ;

– Des signatures : à savoir celle du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Fethi Zouhaier Nouri, et celle du Vice-Gouverneur, M. Mourad Abdessalem.

Le billet de banque de dix dinars (type 2020), circulera concurremment avec les autres billets de même dénomination et de même type actuellement en circulation, précise la BCT dans une Note aux Banques et à l’Office National des Postes, publiée vendredi 17 octobre 2025.