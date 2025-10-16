L’artiste estonienne naturalisée tunisienne Olga Malakhova présente au public 48 œuvres de divers formats à l’espace d’art Imagin jusqu’au 12 novembre 2025 à Carthage Dermech dans une exposition qu’elle a choisi d’appeler ‘’Les belles de Carthage’’ inspirée de la mosaïque la Dame de Carthage.

” Cette mosaïque, je l’ai vu il y’a longtemps, mais elle a été un prétexte qui m’inspiré pour la faire revivre sachant qu’elle n’est pas actuellement exposée pour le moment, car le patrimoine ancien et contemporain me passionnent et constituent une source pour relire le passé, le réinventer et peindre de nouvelles formes avec de nouvelles idées ” déclare à l’agence TAP l’artiste.

Dans un processus artistique unique, l’univers pictural d’Olga Malakhova est marqué par l’art byzantin et les icônes orthodoxes, l’art romain et ses mosaïques, les symboles et les signes notamment berbères. La céramique de Chemla, les stèles puniques et l’art carthaginois sont aussi pour elle une source d’inspiration aux côtés de œuvres de Paul Klee, Gustav Klimt et Vassily Kandinsky, Adel Megdiche, Abdelaziz Gorgi, Aly Ben Salem et Jalel Ben Abdallah.

L’artiste se rend régulièrement aux Musées dont celui du Bardo pour découvrir chaque fois un détail. Parmi les œuvres exposées à l’Espace Imagin figure “Hout alik” et “Weld Bhar” , un clin d’œil humoristique au patrimoine ancien et contemporain combinés dans des œuvres appelées à faire rêver et à sublimer le regard puisées des mosaïques du Bardo qui entrent dans la construction de ses œuvres à, l’instar de celle de Virgile et ses muses.

Comme support, elle peint généralement sur toile et sur bois pour les petits formats. “Cette fois j’ai utilisé fois la technique sur bois sur de grands formats, ce qui est une nouveauté, pour un diamètre de 80 cm” dit-elle.

Dans une exposition qui a démarré le 12 octobre et qui rend hommage à Didon et Enée, Elyssa et les autres, Olga Malkova jongle avec les univers et les indices pour se concentrer sur le chat qui est devenu sa signature “et parfois il se cache et mais il est une constante et constitue pour moi un symbole de l’amour pour la nature et une ode à la femme et tout un jeu ludique “conclut-t-elle.