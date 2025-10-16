Une grande course sur route, baptisée “Steps For Peace”, sera organisée le 19 octobre courant à Sfax à l’initiative de l’Association tunisienne de course sur route, en partenariat avec la Délégation régionale de la jeunesse et des sports de Sfax, la Fédération tunisienne d’athlétisme, l’association Run In Sfax, ainsi que les Scouts tunisiens.

Cette manifestation « vise à consacrer le rôle du sport dans la promotion des valeurs de paix et de solidarité, et à témoigner du soutien du peuple tunisien à ses frères en Palestine », a déclaré le président du Comité d’organisation, Abbes Mseddi, lors d’une conférence de presse, mardi, à Sfax.

Elle a également pour but de « mettre en valeur la richesse culturelle et patrimoniale de la ville de Sfax et de dynamiser l’activité touristique dans la région », a-t-il ajouté.

Deux courses différentes sont prévues, afin d’offrir au plus grand nombre de personnes la possibilité d’y participer. Le point de ralliement, de départ et d’arrivée des deux épreuves sera le siège de la municipalité de Sfax.

La 1re course, dont le départ sera donné à 9h00, couvrira une distance de 10 km, et réunira près de 500 coureurs passionnés de toute la Tunisie.

La seconde course, destinée à un public plus large, verra la participation de centaines d’amateurs. Elle partira peu après la première course et s’étendra sur une distance de 3 km.

Des prix seront remis aux vainqueurs en fonction des catégories d’âge, a pour sa part indiqué le président de l’Association tunisienne de course sur route, Mounir Belghith, qui a également mis l’accent sur la sécurisation des parcours en coordination avec les parties concernées.

Par ailleurs, des stands seront installés devant la municipalité de Sfax pour sensibiliser à la cause palestinienne, et des ateliers pour enfants seront axés sur l’importance de la pratique du sport et son rôle dans la prévention des maladies et l’amélioration de la qualité de vie. Des spectacles musicaux animeront également les espaces publics de la ville.

Créée en 2020, l’Association tunisienne de course sur route a pour principaux objectifs l’organisation de ce type d’événements sportifs et la promotion de la pratique du sport pour toutes les tranches d’âge.