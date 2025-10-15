Le deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football se jouera du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025, selon le calendrier communiqué. Les clubs engagés disputeront une première manche décisive avant les rencontres retour prévues les 24, 25 et 26 octobre.

Les clubs tunisiens en lice

La US Monastir ouvrira le bal vendredi à 15h00 face à la JS Kabylie (Algérie), dans un duel maghrébin attendu. De son côté, l’Espérance Sportive de Tunis se déplacera au Burkina Faso pour affronter Rahimo FC samedi à 17h00. Ces deux représentants tunisiens tenteront de décrocher un avantage avant la manche retour.

Le programme du week-end

La première journée, vendredi, verra également Police FC (Kenya) affronter Al-Hilal (Soudan) à 13h00.

Samedi, plusieurs confrontations opposeront les grandes équipes du continent : Al-Ahly (Égypte) se déplacera chez Aigle Noir (Burundi), tandis que Young Africans (Tanzanie) affronteront les Silver Strikers (Malawi). Dans le même temps, Petro Atlético (Angola) défiera le Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Dimanche, la journée s’annonce tout aussi dense avec notamment MC Alger face à Colombe (Cameroun), Orlando Pirates (Afrique du Sud) contre St-Eloi Lupopo (RDC) et FAR Rabat (Maroc) sur le terrain du Horoya AC (Guinée). Le match entre Ethiopian Insurance et Pyramids FC (Égypte) a, pour sa part, été reporté à une date ultérieure.

Une phase décisive avant la composition du tableau principal

Au total, 15 rencontres seront disputées lors de cette phase aller. Les équipes vainqueures de ce tour accéderont à la phase de groupes, étape majeure de la compétition continentale.