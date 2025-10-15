Les éliminatoires de la Zone Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) pour la Coupe du monde 2026 se poursuivent avec des positions toujours disputées dans les groupes A et B, à l’issue des rencontres de mardi.

🇸🇷 Groupe A : Surinam et Panama au coude à coude

Le Surinam et le Panama dominent actuellement le groupe A avec 6 points chacun après quatre matchs.

Le Surinam a concédé un nul (1-1) face au Panama, tandis que le Guatemala a pris une courte victoire (1-0) contre le Salvador.

Le classement reste serré : Surinam et Panama totalisent le même nombre de points et de matchs nuls (3), devant le Guatemala (5 pts) et le Salvador (3 pts).

Les prochaines rencontres prévues entre le 13 et le 19 novembre seront décisives pour la qualification.

Reste à jouer (heure GMT+1) :

13/11 : Surinam – Salvador (23h00)

14/11 : Guatemala – Panama (03h00)

19/11 : Panama – Salvador (02h00)

19/11 : Guatemala – Surinam (02h00)

🇯🇲 Groupe B : la Jamaïque prend l’avantage

Dans le groupe B, la Jamaïque s’impose comme favorite avec 9 points grâce à sa victoire 4-0 contre les Bermudes.

Les Antilles néerlandaises suivent avec 8 points, après un match nul (1-1) face à Trinité-et-Tobago.

Derrière, Trinité-et-Tobago compte 5 points, tandis que les Bermudes ferment la marche, toujours sans point.

Là encore, les dernières journées, prévues entre le 13 et le 19 novembre, détermineront les qualifiés.

Reste à jouer (heure GMT+1) :

13/11 : Bermudes – Antilles Néerlandaises (23h00)

14/11 : Trinité-et-Tobago – Jamaïque (01h00)

19/11 : Trinité-et-Tobago – Bermudes (02h00)