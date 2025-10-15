À huit mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), 28 nations connaissent déjà leur billet pour la première édition élargie à 48 équipes.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique, pays hôtes, sont qualifiés d’office. Les qualifications ont également livré leur verdict dans plusieurs zones continentales.

🌏 Les qualifiés par continent

Zone Asie (AFC) — Huit pays représenteront le continent : Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar et Arabie Saoudite.

Zone Océanie (OFC) — La Nouvelle-Zélande obtient le seul ticket de la région.

Zone Amérique du Sud (Conmebol) — L’Amérique du Sud sera portée par l’Argentine, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay et l’Uruguay.

Zone Afrique (CAF) — L’Afrique comptera neuf représentants : Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal et Côte d’Ivoire.

Zone Europe (UEFA) — L’Angleterre est la première nation européenne officiellement qualifiée.

À noter que le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie disputeront l’été prochain leur première phase finale mondiale.

⚙️ Nouveau format et calendrier

Le Mondial 2026 introduira une formule inédite : 48 équipes réparties en douze groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule accéderont directement aux seizièmes de finale, tandis que les huit meilleurs troisièmes compléteront le tableau.