Le marché boursier a terminé la séance de mardi proche de l’équilibre (-0,03 %) à 12346 points, dans un modeste volume de 4,7 millions de dinars (MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING s’est offert la palme des hausses. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie s’est envolée de 6% à 32,840 dinars. La valeur a drainé des échanges de 352 mille dinars sur la séance.

Après une longue période d’hibernation en bourse, le titre SIAME a retrouvé des couleurs. L’action du spécialiste des appareillages électriques s’est adjugée une embellie de 4,7% à 2,240 dinars. La valeur a été échangée à hauteur de 8 mille dinars, seulement, sur la séance.

Le titre STIP a affiché la moins bonne performance de la séance. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a reculé de -3,4% à 3,100 dinars, sans mobiliser de flux.

Le titre ATB a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action de la filiale du groupe ARAB BANK a abandonné -1,5% à 3,350 dinars. La valeur a brassé un volume relativement limité de 137 mille dinars sur la séance.

SFBT a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action du champion national des boissons gazeuses et alcoolisées a terminé la séance en territoire positif (+0,8% à 12,840 dinars), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD.