Les superficies programmées aux grandes cultures dans le gouvernorat de Zaghouan devraient atteindre 90 mille ha pour la saison agricole 2025-2026.

Le responsable de la production végétale au commissariat régional au développement agricole, Fredj Hichri a indiqué à l’Agence TAP que 70% des superficies sont consacrées à la céréaliculture et 30% à la production fourragère.

Il a ajouté que la saison des semis des fourragères a atteint 10% alors que l’opération d’ensemencement pour les grandes cultures sera, bientôt, entamée.

Les besoins de la région en semences est de 67500 quintaux dont 37500 quintaux de semences sélectionnées et 160 mille quintaux d’engrais (100 mille quintaux d’ammonitrate, 50 mille quintaux de phosphate de diammonium et 10 mille quintaux de phosphate).