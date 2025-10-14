Une délégation suisse a effectué, mardi, une visite à la direction régionale de la Protection civile de Tataouine pour le suivi du projet tuniso-suisse « Himayetna » (Notre protection).

Le projet vise à renforcer les capacités de la Protection civile dans la gestion des catastrophes naturelles, précise le porte-parole de la Protection civile.

La délégation s’est rendue dans la localité de Ghomrassen pour inspecter le siège de l’unité modèle et prendre connaissance du plan d’aménagement et du nouveau bâtiment, dont les travaux devraient démarrer prochainement.

Selon la même source, cette visite s’inscrit dans la volonté conjointe de la Tunisie et de la Suisse de soutenir les capacités locales et d’accroître la préparation des unités régionales de la Protection civile, conformément aux standards modernes d’intervention et d’efficacité.