Tunis, le 13 octobre 2025 – Deux jours, un tatami, et une maison connectée à portée de main. Le Palais des Sports d’El Menzah a vibré au rythme des coups de pied et des blocs synchronisés : sous l’égide de l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, la 17ᵉ Coupe de l’Ambassadeur et la 1ʳᵉ Coupe de Kukkiwon ont transformé la scène en un terrain où discipline, précision et technologie se rencontrent.

Samsung Electronics Tunisie, sponsor engagé, a mis son expertise au service de l’événement offrant au public une expérience à la fois physique et digitale.

Le week-end a atteint son apogée dimanche 12 Octobre 2025, avec 80 minutes de démonstration de l’équipe Kukkiwon, offrant un spectacle où synchronisation et techniques traditionnelles coréennes ont captivé le public. Accessible dès 5 ans, le taekwondo reste un art martial universel, suivi par plus de 40 millions de fans dans le monde, et dont la pratique olympique a contribué à son rayonnement international depuis Sydney 2000.

Au cœur de l’événement, le stand Smart Home Samsung s’est imposé comme un véritable laboratoire de l’innovation domestique. Sur 30 m², visiteurs et curieux ont été plongés dans l’univers SmartThings, où chaque démonstration traduisait la promesse « Home for Every You ». Dès l’entrée, la signalétique « AI Home With SmartThings » et les vidéos dynamiques capturaient le regard et invitaient à explorer.

Dans la zone d’exploration, tablettes et scénarios interactifs donnaient vie à la maison connectée : sécurité via Knox, économies d’énergie automatisées, et adaptation des appareils aux besoins uniques de chaque membre de la famille – animaux inclus.

La zone d’engagement a permis aux visiteurs de tester directement les produits, avec des démonstrations personnalisées et des QR codes pour prolonger l’expérience sur smartphone. Le design, chaleureux et aux tons boisés, recréait une atmosphère « comme à la maison », où TV, électroménager et smartphones interagissent parfaitement, incarnant pleinement la promesse « Home for Every You ». Ce stand n’était pas seulement une vitrine : c’était une démonstration concrète de ce que signifie vivre dans une maison connectée Samsung.

Entre performances et découverte technologique, Samsung a crée l’instant attendu : une tombola gratuite, transformant smartphones Galaxy S25 FE, A36 et A26, bracelets Galaxy Fit 3 et écouteurs Galaxy Buds FE en trophées modernes. Les champions, quant à eux, ont été célébrés par des appareils emblématiques : téléviseur Crystal UHD 50″, réfrigérateursSpaceMax™, machine à laver, smartphones Galaxy A17 et A07, bracelets et écouteurs – autant de récompenses symboliques de leur talent et de leur engagement.

Déjà sponsor de l’équipe coréenne S-1 et d’anciens événements en Tunisie, Samsung confirme son engagement pour le sport et la jeunesse, soutenant discipline, dépassement de soi et excellence.

« Le sport et la technologie partagent la même grammaire : celle du dépassement », souligne Rabie Ben Mansour, Corporate Marketing Manager chez Samsung Electronics Tunisie. « Le taekwondo est un art de rigueur et d’équilibre, exactement comme notre démarche d’innovation. Soutenir cette compétition, c’est rappeler que le progrès naît toujours d’un effort collectif. »

Deux jours où le Palais des Sports d’El Menzah a incarné un véritable dialogue entre rigueur sportive et innovation technologique. Entre coups de pied et démonstrations immersives, le taekwondo et Samsung ont offert au public un spectacle complet, tangible et inspirant – où performance et technologie se rencontrent pour créer l’expérience de demain.

