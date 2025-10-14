La nouvelle collaboration élargit le portefeuille de Nouveaux Aliments pour offrir une approche alternative à la préparation des semences, réduisant le risque de contamination et complétant les solutions existantes de développement de produits de Tetra Pak.

Tetra Pak a annoncé une nouvelle collaboration avec Swan Neck Bio, une entreprise de biotechnologie basée au Danemark, pour simplifier et élargir les opportunités de mise à l’échelle pour les entreprises développant des produits alimentaires dérivés de la biomasse ou de la fermentation de précision. Cette collaboration renforce l’offre de Tetra Pak en donnant aux producteurs l’option d’utiliser des semences comme ingrédient, créant ainsi une solution clé en main pour les processus de fermentation commerciale dans le domaine des Nouveaux Aliments et au-delà.

Grâce à cette collaboration, les producteurs développant des aliments par fermentation ont accès à la technologie DIRINOC™ de Swan Neck Bio, une culture de démarrage stockable, concentrée, viable et certifiée de qualité pour une inoculation directe qui favorise la croissance de l’organisme du producteur sans nécessiter la propagation de leurs propres cultures. L’utilisation de DIRINOC™ peut réduire le risque de contamination et offre une prévisibilité de la production. Étant donné que de nombreux producteurs alimentaires échouent à produire à grande échelle en raison de contaminations ou de rendements variables différents par rapport aux attentes, DIRINOC™ propose une solution à faible risque qui devrait réduire les déchets, diminuer le coût total d’acquisition des équipements et augmenter la rentabilité.

DIRINOC™ est également intégré à l’écosystème de développement de processus de Tetra Pak, permettant ainsi aux producteurs d’externaliser la chaîne de semences s’ils préfèrent éviter un processus de bioréacteur à plusieurs étapes. Cela permet aux producteurs de Nouveaux Aliments de commencer des essais sans l’intensité de ressources nécessaire à la propagation des cultures sur site. DIRINOC™ sera disponible aux côtés des solutions existantes de chaîne de semences et d’équipement, que les clients explorent déjà à l’échelle pilote au Centre de Développement Technologique des Nouveaux Aliments Tetra Pak®, récemment ouvert à Karlshamn, en Suède.

Cette nouvelle collaboration offre des solutions supplémentaires à l’obstacle que peut représenter la préparation des semences pour la production commerciale. DIRINOC™ élimine l’engagement en temps et en investissement nécessaire pour concevoir l’ingrédient de base, ou la semence, et supprime le risque d’échec à cette étape du processus. De plus, la flexibilité offerte par DIRINOC™ à l’échelle pilote permet d’essayer et d’itérer pour déterminer une configuration optimale des équipements avant de s’engager dans l’investissement total d’une nouvelle ligne de production, renforçant ainsi l’engagement de Tetra Pak à concevoir l’installation de production la plus appropriée pour les objectifs de production souhaités par chaque client.

Des décennies d’expertise de Tetra Pak dans les lignes de production et les produits alimentaires aident les clients à éviter les risques liés aux méthodes pharmaceutiques utilisées par certains pionniers de la fermentation

Rafael Barros, Directeur des Nouveaux Aliments chez Tetra Pak, a commenté : “La rapidité, la gestion des risques et la flexibilité sont essentielles pour les producteurs de Nouveaux Aliments. Notre collaboration avec Swan Neck Bio débloque de nouvelles efficacités dans la fermentation en supprimant l’un des principaux obstacles à la mise à l’échelle : la préparation des semences. Cela donne aux producteurs plus de temps pour se concentrer sur l’optimisation des processus, la qualité des produits et, en fin de compte, une mise sur le marché plus rapide.”

Troels Prahl, Co-fondateur et PDG de Swan Neck Bio, a déclaré : “Cette collaboration renforce notre engagement à soutenir la croissance de l’innovation alimentaire durable. En combinant les capacités pionnières d’inoculum de Swan Neck Bio avec l’expertise en ingénierie industrielle et en fabrication alimentaire de Tetra Pak, nous aidons les clients à réduire les risques de développement, à raccourcir les délais de mise sur le marché et à fabriquer à grande échelle en toute confiance.”

