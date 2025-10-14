Une dizaine de journalistes issus de différents pays africains dont la Tunisie participent, du 13 au 16 octobre, à un atelier de formation consacré à l’économie circulaire, organisé au siège des Nations unies, à Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie.

L’objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des journalistes africains, afin qu’ils puissent couvrir de manière précise, attractive et constructive la transition du continent vers un modèle économique circulaire.

Au-delà du développement des compétences, l’atelier vise à valoriser les initiatives circulaires en Afrique, en montrant comment la circularité peut créer des emplois durables, renforcer la compétitivité des économies africaines et accroître leur résilience face aux défis climatiques.

Cette initiative est portée par le réseau international de journalistes africains spécialisés dans les questions environnementales, “Africa 21”, et mise en œuvre sur mandat de l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (AAEC), dont le Secrétariat est basé au sein de la Banque africaine de développement (BAD). L’atelier bénéficie, également, du soutien de la Facilité pour l’économie circulaire de la BAD, et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA).

Amplifier la voix du continent sur l’économie circulaire

Lors de l’ouverture de l’atelier, lundi, Bonmwa Fwangkwal, responsable de programme au sein de l’AAEC a souligné que la formation ambitionne de fournir aux participants des outils d’analyse et des cadres narratifs leur permettant de produire des récits centrés sur l’humain, tout en vulgarisant les opportunités offertes par l’économie circulaire auprès des décideurs, des investisseurs et du grand public.

De son côté, Charles Akol, responsable des affaires environnementales à la CEA, a appelé les journalistes à amplifier la voix du continent africain dans les débats mondiaux sur la circularité, en valorisant ses expériences et en reliant les réussites nationales aux priorités continentales.

Il les a également encouragés à placer l’économie circulaire au cœur du débat public et des politiques, afin de mobiliser le soutien des décideurs, des entreprises et des communautés.

À cet égard, il les a appelé à simplifier les concepts techniques et la terminologie liés à la circularité, pour les rendre accessibles à des publics divers.

Cet atelier se tient en marge des Assemblées générales de l’AAEC, qui réuniront, du 14 au 16 octobre à Addis-Abeba, institutions et partenaires autour d’une ambition commune : faire de l’économie circulaire un pilier de la future trajectoire de croissance de l’Afrique.

Créée en 2016 lors du Forum économique mondial, l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (AAEC) est une coalition dirigée par les gouvernements africains.

Comptant 21 pays membres, elle a mission est de stimuler la transformation du continent vers une économie circulaire génératrice de croissance, d’emplois et d’effets positifs sur l’environnement, en développant l’écosystème africain de la circularité et en tirant parti des opportunités offertes par ce modèle de développement.