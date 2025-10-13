Le marché boursier a clôturé la séance de lundi en territoire négatif. L’indice de référence a inscrit une baisse de -0,1 % à 12 350 points, dans un volume modeste de 4,5 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Le titre ASSAD s’est retrouvé en haut de l’affiche. L’action de la société s’est bonifiée de 3,8% à 2,180 dinars, dans un volume de 16 mille dinars sur la séance.

Le titre UADH a affiché un bon parcours boursier. Amassant un volume de 2 mille dinars sur la séance, l’action du concessionnaire automobile a signé une avancée de 3,5% à 0,590 dinars.

Le titre STA a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un volume de 23 mille dinars, l’action du représentant de la marque Chery en Tunisie a enregistré une régression de -6% à 31,500 dinars.

Le titre OFFICEPLAST a terminé la séance sur une note morose. Sans faire l’objet de transactions sur la séance, l’action a reculé de -4,5% à 1,910 dinar.

Le titre BIAT a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque a clôturé la séance sur une note d’optimisme (+0,6% à 101,970 dinars), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD (soit 32% du volume échangé sur le marché).

Site web : BIAT