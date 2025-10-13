La 7ème édition du salon “ITF INTERTEX TUNISIE”, manifestation incontournable de l’industrie textile en Afrique du Nord sera organisée, du 16 au 18 octobre 2025, à la Foire Internationale de Sousse.

Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur textile, ITF Intertex Tunisie présente les dernières tendances et technologies tout en offrant des opportunités d’exportation uniques, ainsi que de nouveaux réseaux et collaborations commerciales, selon le portail de l’événement.

Soutenu par la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement(FTTH), Intertex Tunisie réunira des professionnels du textile locaux et internationaux. Y prendront part plus de 700 hommes d’affaires et 250 entreprises issues de la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye, l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Inde.

Il s’agit de professionnels opérant dans le Prêt-à-porter, tissus, fibres, fils et matières premières, laine, soie, dentelle, broderie, tissus imprimés, tissus et tissages en denim, boutons, fermetures éclair, impression numérique, machines textiles et textile de maison

Six startups tunisiennes qui présenteront des solutions innovantes favorisant une production plus verte et responsable seront également au rendez-vous.

Au programme figurent également des panels de discussions sur la « Recherche et l’innovation au service de l’industrie textile », « de la conformité à l’opportunité : impact de l’économie circulaire sur l’industrie textile », « Le photovoltaïque, un atout stratégique pour la compétitivité durable de l’industrie textile tunisienne », « Textile et gestion de l’eau : stratégies pour un futur durable » et « Ingénierie, catalyseur de la transition verte du secteur textile et habillement ».

A noter, Intertex Tunisie 2024 a attiré plus de 6 500 acheteurs professionnels venus de 28 pays. Quelque 180 exposants de 19 pays ont présenté leur expertise et leurs solutions innovantes, lors de l’édition écoulée.

Le secteur du textile et de l’habillement compte environ 1 418 entreprises employant 10 personnes ou plus, a-t-on rappelé. Quelque 1 140 entreprises du secteur produisent pour l’exportation.