À la veille du match Tunisie–Namibie comptant pour la 10ᵉ et dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 (groupe H), le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a appelé à maintenir la rigueur et la concentration, quelles que soient les circonstances.

Une exigence constante

Lors de la conférence de presse tenue dimanche au stade de Radès, Trabelsi a rappelé l’importance d’aborder chaque rencontre avec sérieux, y compris les matches sans enjeu direct.

« Ce match reste officiel et notre objectif est de conforter notre position au classement FIFA, en vue du tirage au sort du Mondial », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a souligné la nécessité de préserver la dynamique positive du groupe et d’assurer une continuité dans la performance collective.

Une rotation maîtrisée

Accompagné du joueur Firas Chaouat, Trabelsi a confirmé son intention de poursuivre la rotation engagée face à Sao Tomé-et-Principe, tout en conservant la structure de base de l’équipe.

Il a annoncé l’absence de Yassine Meriah, blessé, tandis que Moataz Naffati et Sébastien Tounakti feront leur retour après avoir récupéré de leurs problèmes physiques.

Concernant le onze de départ, il a choisi de ne pas en révéler la composition exacte, préférant attendre le déroulement du match pour ajuster ses choix tactiques.

Donner leur chance aux jeunes

Trabelsi a réaffirmé sa volonté d’intégrer progressivement de jeunes talents issus des sélections U17 et U23, en vue notamment de la Coupe arabe.

« L’intégration dépendra de la disponibilité des joueurs selon les calendriers de leurs clubs », a-t-il précisé.

Une Namibie plus coriace

Sami Trabelsi s’attend à une opposition plus relevée que face à Sao Tomé.

« La Namibie est une équipe solide, avec des atouts techniques et physiques supérieurs. Elle reste en course pour les barrages, même si ses chances sont limitées », a-t-il observé.

Chaouat : « Une rivalité saine et constructive »

Présent en conférence, Firas Chaouat a confirmé l’unité du groupe et la bonne entente entre les attaquants.

« Il s’agit d’une complémentarité constructive avec Hazem Mastouri. Cette émulation est bénéfique pour le groupe », a-t-il affirmé.

Auteur de la passe décisive sur le but de la qualification contre la Guinée équatoriale (1-0) et actuellement meilleur buteur du championnat avec le Club Africain, Chaouat a assuré vouloir poursuivre sur cette lancée :

« Je suis prêt à tout donner pour continuer à faire briller l’équipe nationale. »