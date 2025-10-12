L’Espagne, championne d’Europe en titre, a signé une troisième victoire consécutive dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026 en battant la Géorgie (2-0), samedi soir à Elche. Ce nouveau succès rapproche la Roja d’une qualification directe pour le tournoi mondial prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Une domination maîtrisée à Elche

Devant son public, la sélection espagnole a confirmé sa solidité collective et sa maîtrise du jeu, malgré un score plus mesuré que lors de ses précédentes sorties (3-0 en Bulgarie, 6-0 en Turquie).

Les hommes de Luis de la Fuente ont ouvert le score à la 24e minute, grâce à Yeremy Pino, bien servi dans la surface par Robin Le Normand, sur une passe décisive de Pedri.

Un coup franc décisif d’Oyarzabal

En seconde période, les Espagnols ont continué à contrôler la rencontre sans se précipiter. Le break est intervenu à la 64e minute, sur un coup franc puissant de Mikel Oyarzabal à l’entrée de la surface, qui a définitivement scellé la victoire espagnole.

Une Roja solide et régulière

Avec trois victoires en autant de rencontres, l’Espagne consolide sa première place du groupe E et confirme son statut de favorite pour la qualification directe.

Si la prestation fut moins spectaculaire que lors de ses précédents matchs, la Roja a une nouvelle fois démontré sa maîtrise tactique et sa capacité à faire la différence dans les moments clés.