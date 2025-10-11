L’Américaine Jessica Pegula (6e mondiale) a créé la surprise samedi à Wuhan en éliminant la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Elle affrontera sa compatriote Coco Gauff (3e) en finale du WTA 1000 chinois, prévue dimanche.

Une victoire au bout du suspense

Dans un match intense et indécis, Pegula s’est imposée 6-2, 4-6, 7-6 (7/2) après plus de deux heures de combat. Menée 5-2 dans le dernier set, l’Américaine a trouvé les ressources pour renverser la situation, malgré quatre doubles fautes au moment de servir pour le match à 6-5.

Elle a finalement conclu la rencontre au tie-break, infligeant à Sabalenka sa première défaite à Wuhan, où la Bélarusse restait invaincue depuis ses trois titres remportés en 2018, 2019 et 2024.

Cette victoire est la troisième de Pegula en onze confrontations face à Sabalenka. Elle lui ouvre les portes de sa quatrième finale en WTA 1000, après Guadalajara (2022), Montréal (2023) et Toronto (2024).

Une finale 100 % américaine

Grâce à ce succès, Pegula (31 ans) retrouvera en finale sa jeune compatriote Coco Gauff, victorieuse plus tôt dans la journée de Jasmine Paolini (8e) sur le score de 6-4, 6-3.

Gauff tentera de décrocher son troisième titre WTA 1000, après ses succès à Cincinnati (2023) et Pékin (2024). La joueuse de 21 ans a toutefois échoué à deux reprises cette saison, battue en finale à Madrid par Sabalenka et à Rome par Paolini.

Pegula, déjà qualifiée pour les Finales WTA de fin de saison, mène 4 victoires à 2 dans ses confrontations avec Gauff. Cette finale s’annonce donc comme un duel générationnel entre l’expérience et la jeunesse du tennis américain.

Course à la qualification pour les Finales WTA

Du côté des autres prétendantes, Jasmine Paolini devra patienter avant de confirmer sa place pour les Finales WTA de Riyad, prévues début novembre.

Les deux derniers billets restants se joueront entre l’Italienne, la Kazakhstanaise Elena Rybakina (battue en quarts à Wuhan) et la Russe Mirra Andreeva, éliminée dès son entrée en lice.