La Direction nationale d’arbitrage a désigné les arbitres appelés à diriger les rencontres de la 4e journée du Championnat de la Ligue 2 de football professionnel, programmée les 11 et 12 octobre. Tous les matches débuteront à 15h30.

Poule A : duel au sommet entre la Chebba et Mégrine

Le CS Chebba, leader du classement avec 7 points, se déplacera à Mégrine pour affronter l’AS Mégrine. La rencontre sera dirigée par Akram Naïli.

L’US Tataouine, également en tête avec le même nombre de points, accueillera l’AS Agareb sous la direction de Mohamed Ksia.

Parmi les autres affiches du samedi, CS Hammam-Lif recevra US Boussalem au Kram (arbitre Achraf Haraketi), tandis que SAM Bourguiba accueillera RS Sfax (Mohamed Ali Karouia).

À Hammam-Sousse, l’ESH Sousse affrontera SC Ben Arous (Ahmed Dhaouedi), et à Sfax, OC Kerkennah recevra CS Msaken (Seifeddine Ouertani).

Dimanche, la rencontre EM Mahdia – BS Bouhajla, dirigée par Iheb Ben Kilani, clôturera la journée de cette poule.

Classement (après 3 journées) :

CS Chebba et US Tataouine (7 pts) – 3. CSHL (6 pts) – 4. BS Bouhajla (6 pts) – 5. CS Msaken (6 pts) – 6. EM Mahdia (5 pts) – 7. SC Ben Arous (4 pts) – 8. AS Agareb (4 pts).

Poule B : Kalaa Sport solide leader

Dans la poule B, Kalaa Sport occupe la première place avec 7 points. L’équipe se rendra à Gafsa pour affronter l’EGS Gafsa (arbitre Ridha Chouihi).

Le SC Moknine (2e, 5 pts) se déplacera à Korba, arbitré par Yassine Hameni, tandis que Jendouba Sport accueillera le Stade Gabésien sous la conduite de Fraj Abdellaoui.

Par ailleurs, US Ksour Essef recevra le CS Redaief (Rayen Boukhchina), et O. Sidi Bouzid affrontera PS Sakiet Eddaier (Raed Jouirou).

Les rencontres ES Bouchemma – AS Kasserine (Walid Hedhli) et AS Ariana – AS Jelma (Montassar Belarbi) complètent le programme.

Classement (après 3 journées) :

Kalaa Sport (7 pts) – 2. SC Moknine (5 pts) – 3. S. Gabésien (5 pts) – 4. AS Sakiet Eddaier (5 pts) – 5. CS Redaief (5 pts) – 6. EGS Gafsa (5 pts).