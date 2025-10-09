Le sud-ouest tunisien se prépare à accueillir un acteur majeur du tourisme international. À partir du 1er novembre 2025, le groupe européen TUI ouvrira The Mora Sahara Tozeur, un complexe hôtelier haut de gamme situé au cœur de l’oasis de Tozeur, à proximité de la frontière algérienne.

Un positionnement stratégique au cœur du désert

Cette implantation illustre la volonté du groupe de diversifier ses destinations au-delà des zones balnéaires. TUI mise désormais sur des régions culturelles et naturelles encore peu exploitées.

“Tozeur incarne parfaitement notre vision du tourisme d’expérience, alliant luxe, authenticité et immersion”, indique TUI dans un communiqué.

Le complexe comptera 93 chambres et villas au design contemporain, avec vues sur le désert. Il proposera plusieurs espaces de restauration — dont un restaurant tunisien —, un spa, un centre de remise en forme et un espace dédié aux activités sportives.

Une destination immersive et durable

Conçu comme une expérience à part entière, The Mora Sahara Tozeur offrira dîners sous les étoiles, excursions dans le désert et rencontres culturelles. L’objectif est d’attirer à la fois une clientèle internationale curieuse du patrimoine saharien et un public régional, notamment algérien, déjà adepte des circuits du sud tunisien.

Un signal fort pour les régions intérieures

L’ouverture de TUI à Tozeur envoie un message fort : le tourisme tunisien ne se limite plus au littoral. Cette initiative pourrait stimuler les investissements dans les régions intérieures, encore marginales dans les circuits touristiques internationaux, tout en soutenant une dynamique de développement durable.