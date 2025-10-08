Le Théâtre de l’Opéra de Tunis annonce le lancement d’un atelier d’écriture dramatique dès novembre prochain visant à encadrer les talents et à perfectionner les compétences en écriture sous ses diverses formes artistiques, dans le cadre de programmation de la saison culturelle 2025-2026.

L’atelier sur ” les principes fondamentaux de l’écriture scénaristique ” aura lieu en novembre, décembre et janvier. Il sera encadré par l’écrivain Lassaâd Ben Hassine, connu pour son travail en lien avec les arts dramatiques entre théâtre, cinéma et télévision. Il sera accompagné, lors de certaines séances, par des spécialistes du domaine, à l’instar de metteurs en scène, d’auteurs et d’acteurs.

le Théâtre de l’Opéra de Tunis invite, dans un communiqué, toutes les personnes intéressées à soumettre leur candidature en envoyant un CV et une lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : production@opera-tunis.tn sachant que la date limite de dépôt des dossiers de participation est fixée au 20 octobre 2025.