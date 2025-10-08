Le Sfax Railways Sports a décidé de se séparer de son nouvel entraîneur, Zied Derbali, moins de 24 heures après l’avoir annoncé à la tête de l’équipe première. Le club a officialisé cette décision mardi soir dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Selon le comité directeur, la rupture a été motivée par un manquement jugé grave : Derbali aurait négocié avec un autre club le 7 octobre, tout en supervisant l’entraînement du SRS le même jour. Une attitude qualifiée par le club de « pratique inacceptable et irresponsable ».

⚽ Un contexte sportif difficile

Cette volte-face intervient dans un climat sportif tendu. Le Sfax RS cherche toujours à se relancer après un début de saison compliqué en Ligue 2. Le club occupe actuellement la 13e et avant-dernière place de la poule A, avec un seul point au compteur.

L’équipe avait déjà mis fin, lundi, au contrat de l’entraîneur Lotfi Jebali, d’un commun accord, après des résultats jugés décevants. Le club espérait trouver un nouvel élan sous la direction de Derbali, avant que la collaboration ne tourne court.

🔍 Un nouvel entraîneur bientôt désigné

Le comité directeur du Sfax RS est désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur pour diriger l’équipe lors des prochaines journées de championnat. Aucun nom n’a encore été évoqué pour lui succéder.

Ce nouvel épisode illustre la fragilité des équilibres internes au club sfaxien, en quête de stabilité sportive et administrative pour éviter une saison à risque.